В Ростовской области в дачном домике сгорел пенсионер
Сегодня, 11:26 |
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В Ростовской области в дачном домике сгорел 68-летний пенсионер.
ЧП произошло 11 января на территории садоводческого товарищества «Летний сад» в городе Волгодонске.
- Горение происходило в жилом помещении на площади 12 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - На борьбу с огнем ушло более получаса.
В ликвидации возгорания принимали участие восемь пожарных и две единицы спецтехники. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
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