В Ростовской области в дачном домике сгорел пенсионер



В Ростовской области в дачном домике сгорел 68-летний пенсионер.



ЧП произошло 11 января на территории садоводческого товарищества «Летний сад» в городе Волгодонске.

- Горение происходило в жилом помещении на площади 12 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - На борьбу с огнем ушло более получаса.



В ликвидации возгорания принимали участие восемь пожарных и две единицы спецтехники. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

