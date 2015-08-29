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В Ростовской области в дачном домике сгорел пенсионер

Сегодня, 11:26 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области в дачном домике сгорел пенсионер

В Ростовской области в дачном домике сгорел 68-летний пенсионер.

ЧП произошло 11 января на территории садоводческого товарищества «Летний сад» в городе Волгодонске.
- Горение происходило в жилом помещении на площади 12 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области. - На борьбу с огнем ушло более получаса.

В ликвидации возгорания принимали участие восемь пожарных и две единицы спецтехники. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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