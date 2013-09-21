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В Ростовской области полицейские организовали погоню за пьяным водителем «ВАЗа»

Сегодня, 16:46 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области полицейские организовали погоню за пьяным водителем «ВАЗа»

В Таганроге полицейские организовали погоню за пьяным водителем «ВАЗа».

Около полуночи на одной из городских улиц сотрудники ГИБДД заметили «ВАЗ-2114», который двигался с одной включенной фарой. Полицейские попытались остановить легковушку, однако водитель продолжил движение. Полицейские стали преследовать автомобиль, который уходя от погони, создавал аварийно-опасные ситуации на дороге.
- В результате водитель «ВАЗ-2114» был задержан сотрудниками полиции. С явными признаками алкогольного опьянения мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - При проведении проверки полицейские установили, что мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

В настоящее время в отношении таганрожца решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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