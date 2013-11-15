В Ростовской области парню, попавшему под поезд, отрезало ноги



В Ростовской области рядом с железнодорожной станцией «Батайск» утром 24 декабря обнаружен мертвым молодой человек с отрезанными ногами. По предварительным данным, он попал под поезд.

- В дежурную часть транспортной полиции на станции «Батайск» поступило сообщение об обнаружении человека с признаками смертельного травмирования, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО. - Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, предварительно установила, что причиной смерти стало нарушение правил безопасности на объектах транспорта.



Личность погибшего уже установлена. Им оказался 25-летний житель Ростова. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

