В Ростовской области парню, попавшему под поезд, отрезало ноги
Сегодня, 18:57 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области рядом с железнодорожной станцией «Батайск» утром 24 декабря обнаружен мертвым молодой человек с отрезанными ногами. По предварительным данным, он попал под поезд. - В дежурную часть транспортной полиции на станции «Батайск» поступило сообщение об обнаружении человека с признаками смертельного травмирования, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО. - Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, предварительно установила, что причиной смерти стало нарушение правил безопасности на объектах транспорта.
Личность погибшего уже установлена. Им оказался 25-летний житель Ростова. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.
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