В Ростовской области ожидается сильный туман и гололед на дорогах
Вчера, 21:18 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области прогнозируется сильный туман и гололед. Водителей просят быть осторожными на дороге. - В период с 8 по 9 января на дорогах по югу и востоку Ростовской области ожидается сильный туман с участками обледенения протяженностью 300 - 800 метров, - сообщили в ГИБДД Ростовской области. - В таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать.
В Госавтоинспекции также отметили, что обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар и противотуманок.
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