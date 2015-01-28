 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

В Ростовской области ожидается сильный туман и гололед на дорогах

Вчера, 21:18 |  ROSTOV.RU
В Ростовской области ожидается сильный туман и гололед на дорогах

В Ростовской области прогнозируется сильный туман и гололед. Водителей просят быть осторожными на дороге.
- В период с 8 по 9 января на дорогах по югу и востоку Ростовской области ожидается сильный туман с участками обледенения протяженностью 300 - 800 метров, - сообщили в ГИБДД Ростовской области. - В таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать.

В Госавтоинспекции также отметили, что обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар и противотуманок.

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



6-01-2017, 11:09
[image-1] Донская ГИБДД предупреждает о сильном тумане на дорогах области [/image-1]
Город-Новости

Донская ГИБДД предупреждает о сильном тумане на дорогах области

Подробнее...
31-12-2016, 17:21
[image-1] В Ростовской области ожидается сильный туман [/image-1]
Город-Новости

В Ростовской области ожидается сильный туман

Подробнее...
11-12-2016, 14:58
[image-1] В Ростовской области из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение [/image-1]
Город-Новости

В Ростовской области из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение

В регионе ожидается мокрый снег, дождь, метель, сильный ветер и гололед. Подробнее...
27-01-2016, 17:47
[image-1] В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий [/image-1]
Город-Комментарии

В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий

В регионе пройдет мокрый снег, местами сильные осадки. Подробнее...
17-01-2016, 20:54
[image-1] В Ростовской области ночью и утром 18 января ожидается сильный туман [/image-1]
Авто-Новости

В Ростовской области ночью и утром 18 января ожидается сильный туман

В донском регионе ночью и утром 18 января ожидается сил?... Подробнее...
12-01-2016, 14:15
[image-1] МЧС предупреждает дончан о сложной ситуации на дорогах области [/image-1]
Авто-Комментарии

МЧС предупреждает дончан о сложной ситуации на дорогах области

Донское управление МЧС предупреждает водителей о сложной ситуации, сложившейся на дорогах области из-за метеоусловий. Подробнее...
12-01-2016, 10:25
[image-1] Донской регион ждет потепление до +8, дожди и мокрый снег [/image-1]
Город-Комментарии

Донской регион ждет потепление до +8, дожди и мокрый снег

В Ростовской области ожидается потепление до +8 градусов, которое будет сопровождаться дождем и мокрым снегом. Подробнее...
5-01-2016, 09:50
[image-1] В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег, метель и гололед [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег, метель и гололед

В Ростовской области, по данным прогноза Ростовского ЦГМС, в ближайшие дни в отдельных районах ожидается снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, возможны гололёдно-изморозевые явления. Подробнее...
29-12-2015, 08:42
[image-1] В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада [/image-1]
Город-Новости

В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада

В Ростовской области ожидается сильный снегопад. В свя... Подробнее...
28-01-2015, 10:56
[image-1] Водителей просят быть внимательнее из-за тумана [/image-1]
Авто-Новости

Водителей просят быть внимательнее из-за тумана

28 января, по прогнозам синоптиков, на территории облас?... Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!