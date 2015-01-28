В Ростовской области ожидается сильный туман и гололед на дорогах



В Ростовской области прогнозируется сильный туман и гололед. Водителей просят быть осторожными на дороге.

- В период с 8 по 9 января на дорогах по югу и востоку Ростовской области ожидается сильный туман с участками обледенения протяженностью 300 - 800 метров, - сообщили в ГИБДД Ростовской области. - В таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать.



В Госавтоинспекции также отметили, что обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар и противотуманок.

