В Ростовской области мужчина украл из дома своего коллеги украшения и деньги на полмиллиона рублей
Сегодня, 10:19 |
ROSTOV.RU
В Красносулинском районе Ростовской области мужчина украл из дома своего коллеги украшения и деньги на 500 тыс. руб.
В полицию обратился потерпевший и рассказал, что в его дом проник неизвестный и украл ценные вещи и деньги. По подозрению в краже полицейские задержали 29-летнего жителя Батайска, который работал вместе с потерпевшим. - Как установили сотрудники полиции, подозреваемый выяснил у своего коллеги, когда тот будет отсутствовать дома и, повредив замок входной двери, проник в дом, после чего совершил преступление и скрылся, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Также полицейские выяснили, что гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошеннические действия, кражи и грабежи.
В отношении батайчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он заключен под стражу.
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