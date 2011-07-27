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В Ростовской области 41-летний мужчина организовал в своем доме наркопритон

Сегодня, 13:33 |  ROSTOV.RU

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области 41-летний мужчина в своем доме организовал наркопритон. При обыске в его доме полицейские нашли синтетические наркотики.
- 41-летний местный житель организовал притон для изготовления и употребления наркотиков в принадлежащем ему доме, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Оттуда полицейские изъяли синтетические наркотики, известные как «соль», а также установили возможных посетителей домовладения.

Ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение наркотиков, а также за совершение кражи и грабежа. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное хранение наркотических средств».

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