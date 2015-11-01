В Ростове потратят 25 млн руб. на содержание ливневой канализации
Сегодня, 13:02 |
ROSTOV.RU
Работы будут выполняться на семи городских улицах.
В Ростове на содержание ливневой канализации направят 25 млн руб. Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры объявила конкурс на сайте госзакупок на выполнение соответствующих работ.
Максимальная цена контракта составляет 24 998 288 рублей. Источником финансирования выступает городской бюджет. Эти средства потратят на содержание ливневок на семи городских улицах: Гурьевской, Зырянской, Цурюпы, Абхазской, Выездной и переулкам Молдавском и Узбекском. Контракт рассчитан на весь год – до 31 декабря 2017 года.
Напомним, в ноябре 2016 года на содержание ливневой канализации выделили почти 12 млн руб. Деньги планировалось освоить за два месяца – до конца года. Подрядчик должен был промыть дождевую канализацию, отремонтировать древесно-полимерные композиты, разобрать основания, обустроить железобетонные фундаменты и колодцы, очистить дождевые камеры от мокрого ила и грязи, выполнить другие работы.
Отметим, что ливневые канализации в донской столице находятся в плачевном состоянии. Во время сильных дождей это приводит к настоящей катастрофе. Последний раз, в конце июня 2016 года, городские улицы и проспекты превратились в реки. Потоки воды не только сбивали с ног прохожих, но и с легкостью перемещали машины. Стихия закончилась трагедией. На проспекте Буденновском поток воды сбил с ног и затянул под припаркованный автомобиль 14-летнюю девочку. Школьница захлебнулась водой. Несмотря на попытки прохожих ей помочь, спасти маленькую ростовчанку не удалось.
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