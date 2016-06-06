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В Ростове пенсионер украл из иномарки видеорегистратор

Сегодня, 18:22 |  ROSTOV.RU
В Ростове пенсионер украл из иномарки видеорегистратор


В Ростове в полицию обратился владелец «Мицубиси Лансер» и сообщил, что из его автомобиля украдена техника. Злоумышленник разбил окно в автомобиле и украл оттуда видеорегистратор.
- По подозрению в краже полицейские задержали ранее несудимого 61-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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