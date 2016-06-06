В Ростове пенсионер украл из иномарки видеорегистратор





В Ростове в полицию обратился владелец «Мицубиси Лансер» и сообщил, что из его автомобиля украдена техника. Злоумышленник разбил окно в автомобиле и украл оттуда видеорегистратор.

- По подозрению в краже полицейские задержали ранее несудимого 61-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

