В Ростове нашли мужчину, который ушел 1 января из больницы



В Ростове нашелся 49-летний мужчина, который 1 января ушел из больницы. Ростовчанин длительное время не выходил на связь с близкими, после чего родственники обратились в полицию.

- Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами, опросили родственников, друзей, знакомых и лиц, общавшихся с разыскиваемым накануне его исчезновения, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время мужчина находится дома.



По факту пропажи ростовчанина проводится проверка, полицейские выясняют причины, по которым он не выходил на связь. По информации источника, последние дни житель Ростова злоупотреблял алкоголем.

