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В Ростове нашли мужчину, который ушел 1 января из больницы

Сегодня, 14:23 |  ROSTOV.RU
В Ростове нашли мужчину, который ушел 1 января из больницы

В Ростове нашелся 49-летний мужчина, который 1 января ушел из больницы. Ростовчанин длительное время не выходил на связь с близкими, после чего родственники обратились в полицию.
- Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами, опросили родственников, друзей, знакомых и лиц, общавшихся с разыскиваемым накануне его исчезновения, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время мужчина находится дома.

По факту пропажи ростовчанина проводится проверка, полицейские выясняют причины, по которым он не выходил на связь. По информации источника, последние дни житель Ростова злоупотреблял алкоголем.

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