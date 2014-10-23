В Ростове на 4 года осудили мужчину, ограбившего аптеку с гранатой
Вчера, 18:48 |
ROSTOV.RU
В Ростове на 4 года строгого режима осужден мужчина, совершивший разбойное нападение на аптеку с гранатой.
Приговор вынес Ворошиловский районный суд Ростова 10 января. Подсудимый признан виновным по статье «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья».
В Суде было установлено, что мужчина приехал к одной из аптек в Ворошиловском районе города. Дождавшись, когда все покупатели уйдут, он ворвался в торговый зал с корпусом гранаты «Ф-1». Налетчик потребовал у фармацевта отдать выручку. Испуганная женщина отдала все деньги, которые были в кассе – всего 780 рублей. - Так как мужчина полностью признал свою вину, дело слушалось в особом порядке, - рассказали в пресс-службе Ворошиловского районного суда. - Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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