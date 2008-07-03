В Ростове адвокат обещал подсудимой за 2 млн руб. повлиять на решение суда

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19-01-2016, 20:09
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Происшествия-Новости
В Ростовской области в отношении полицейского возбужд... Подробнее...
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25-02-2015, 17:50
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Происшествия-Новости
В Пролетарском районе возбуждено уголовное дело в отн?... Подробнее...
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19-09-2014, 07:11
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Происшествия-Новости
Следствием и судом установлено, что адвокат Адвокатск?... Подробнее...
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1-07-2014, 11:01
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Происшествия-Новости
Следственными органами Следственного комитета Россий... Подробнее...
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19-04-2012, 08:09
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Люди-Новости
Тюремным заключением может закончиться отработка практики в одном из отделов ГИБДД Подробнее...
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3-07-2008, 14:50
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Люди-Новости
Следствие доказало, что подозреваемый вошел в доверие к слепому пенсионеру и убедил его продать квартиру. Подробнее...