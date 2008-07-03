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В Ростове адвокат обещал подсудимой за 2 млн руб. повлиять на решение суда

Вчера, 22:03 |  ROSTOV.RU
В Ростове адвокат обещал подсудимой за 2 млн руб. повлиять на решение суда

В Ростове член Адвокатской палаты Ростовской области пообещал своей подзащитной за 2 млн руб. повлиять на решение суда.

49-летний юрист убедил подсудимую, что за эти сумму сможет обеспечить приговор по уголовному делу, не связанный с лишением свободы.
- В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону в момент передачи муляжа денежных средств, - рассказали в ГУ МДВ Ростовской области. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

В настоящее время следствие по уголовному дела продолжается.

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