В Ростове адвокат обещал подсудимой за 2 млн руб. повлиять на решение суда



В Ростове член Адвокатской палаты Ростовской области пообещал своей подзащитной за 2 млн руб. повлиять на решение суда.



49-летний юрист убедил подсудимую, что за эти сумму сможет обеспечить приговор по уголовному делу, не связанный с лишением свободы.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону в момент передачи муляжа денежных средств, - рассказали в ГУ МДВ Ростовской области. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».



В настоящее время следствие по уголовному дела продолжается.

