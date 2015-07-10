В Ростове 26-летний мужчина пытался изнасиловать 5-летнюю девочку
Сегодня, 18:29 |
ROSTOV.RU
В Ростове 26-летний мужчина в своем доме пытался изнасиловать 5-летнюю девочку. Сначала ростовчанин выпивал со своим знакомым, а потом тот попросил недолго присмотреть за его падчерицей. - По данным следствия, 25 декабря ростовчанин у себя дома совершил иные действия сексуального характера и покушение на изнасилование в отношении 5-летней девочки, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Ростовской области. - Подозреваемый не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на изнасилование малолетней девочки потому, что его действия пресек вернувшийся отчим ребенка.
Мужчина заключен под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Иные действия сексуального характера». Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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