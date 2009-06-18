Свой пост покинул первый заместитель губернатора Ростовской области
Сегодня, 15:25 |
ROSTOV.RU
Первый заместитель губернатора Ростовской области 48-летний Александр Гребенщиков освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение глава региона Василий Голубев подписал 30 декабря. - Александр Гребенщиков уволен по собственному желанию, - сообщили в региональном правительстве.
В должности первого заместителя главы региона Гребенщиков курировал вопросы промышленности, энергетики, транспорта, установления тарифов, торговой деятельности.
Александр Гребенщиков родился в Воронеже. Закончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация коммерческой деятельности, управление и перевозки на транспорте».
В правительстве Ростовской области он работал с 2011 года. Александр Гребенщиков занимал должность заместителя губернатора – министра промышленности и энергетики Ростовской области, возглавлял Региональную службу по тарифам, а в ноябре 2014 года был назначен первым заместителем губернатора.
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