Свой пост покинул первый заместитель губернатора Ростовской области



Первый заместитель губернатора Ростовской области 48-летний Александр Гребенщиков освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение глава региона Василий Голубев подписал 30 декабря.

- Александр Гребенщиков уволен по собственному желанию, - сообщили в региональном правительстве.



В должности первого заместителя главы региона Гребенщиков курировал вопросы промышленности, энергетики, транспорта, установления тарифов, торговой деятельности.



Александр Гребенщиков родился в Воронеже. Закончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация коммерческой деятельности, управление и перевозки на транспорте».



В правительстве Ростовской области он работал с 2011 года. Александр Гребенщиков занимал должность заместителя губернатора – министра промышленности и энергетики Ростовской области, возглавлял Региональную службу по тарифам, а в ноябре 2014 года был назначен первым заместителем губернатора.



Фото: newstes.ru

