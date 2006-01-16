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Спектакли, выставки, интеллектуальный фуршет: выходные в Ростове

Вчера, 22:43 |  ROSTOV.RU
Спектакли, выставки, интеллектуальный фуршет: выходные в Ростове

В Ростове на выходных после первой рабочей недели в новом году пройдут десятки культурных мероприятий. Спектакли, выставки, а также другие развлечения ждут ростовчан в субботу и воскресенье 14 и 15 января.

14 января в Ростовском государственном театре кукол в 11:00 и 13:00 пройдет спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко».

В воскресенье, 15 января, в Ростовском государственном музыкальном театре покажут знаменитый балет Петра Чайковского «Щелкунчик» – в 12:00 и 19:00.

В Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького в 18:30 степная сага о любви «Цыган».

В Молодежном театре в субботу в 19:00 на большой сцене Action-мюзикл «Собаки-якудза», а в воскресенье в 19:00 на малой сцене - история любви по роману Алессандро Барикко «Шелк». Маленьким зрителям в субботу покажут «Вкусную историю о девочке и великане» (13:00, малая сцена), а в воскресенье - «Пеппи Длинный чулок» (11:00, большая сцена). В субботу на малой сцене в 13:00 пройдет спектакль «Каштанка».

В Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской можно посетить выставку в честь символа 2017 года – Петуха «Птица, зовущая зарю». На ней представлено более 100 работ - от гравюры до фотографии. В Ростовском музее краеведения работают экспозиции на новогоднюю тематику - выставка декоративно-прикладного искусства «Чудеса блестят в иголках», а также историческая выставка «Стойкий оловянный солдатик».

Свободное пространство «Циферблат» предлагает на выходных заняться английским языком (14 января 11:00, 15 января 17:00) и посетить интеллектуальный фуршет (15 января в 16:00). 14 января в 13:00 будет работать свободная мастерская поделок, а в 19:00 – школа пения.

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