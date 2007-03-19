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Пожарный из Новочеркасска украсил город еще одной снежной скульптурой

Сегодня, 11:07 |  ROSTOV.RU
Пожарный из Новочеркасска украсил город еще одной снежной скульптурой

Пожарный из Новочеркасска Сергей Шельпов украсил улицу Пушкинскую еще одной снежной скульптурой.

22 декабря у пожарной части, где работает Сергей, появился любимый детьми персонаж из мультфильма «Смешарики» - медведь Копатыч.
По словам автора фигуры, на ее создание ушло около трех часов.
- На Копатыча ушел последний снег, который удалось собрать около части, - рассказал DonDay Новочеркасск Сергей Шельпов. - К сожалению, больше ничего слепить пока не смогу, пока новый снег не выпадет.

Несколькими днями ранее Сергей Шельпов создал 1,5-метрового миньона, курицу и собаку.

Новочеркассцы с удовольствием фотографируются со снежными скульптурами, а одна местная жительница принесла пожарному благодарственное письмо и торт.

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