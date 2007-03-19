Пожарный из Новочеркасска украсил город еще одной снежной скульптурой
Сегодня, 11:07 |
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Пожарный из Новочеркасска Сергей Шельпов украсил улицу Пушкинскую еще одной снежной скульптурой.
22 декабря у пожарной части, где работает Сергей, появился любимый детьми персонаж из мультфильма «Смешарики» - медведь Копатыч. По словам автора фигуры, на ее создание ушло около трех часов. - На Копатыча ушел последний снег, который удалось собрать около части, - рассказал DonDay Новочеркасск Сергей Шельпов. - К сожалению, больше ничего слепить пока не смогу, пока новый снег не выпадет.
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