На Дону полицейские разыскали пропавшую девочку-подростка



В Ростовской области полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю жительницу Неклиновского района.



Вечером накануне праздника подросток ушла из дома и не вернулась. Её мать обратилась в полицию.

- Сотрудники полиции опросили друзей, знакомых и одноклассников пропавшей, а также всех, кто общался с ней накануне исчезновения, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Ориентировки с приметами без вести пропавшей были переданы всем патрулирующим нарядам полиции.



В результате полицейские установили, что пропавшая находилась у своих друзей в поселке Марково, расположенном в 20 километрах от хутора, где живет школьница.



Как стало известно, девочка отправилась в соседний поселок отмечать Новый год в компании друзей. В донском главке отметили, противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с семьей, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.