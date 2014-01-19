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На Дону полицейские разыскали пропавшую девочку-подростка

Сегодня, 18:43 |  ROSTOV.RU
На Дону полицейские разыскали пропавшую девочку-подростка

В Ростовской области полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю жительницу Неклиновского района.

Вечером накануне праздника подросток ушла из дома и не вернулась. Её мать обратилась в полицию.
- Сотрудники полиции опросили друзей, знакомых и одноклассников пропавшей, а также всех, кто общался с ней накануне исчезновения, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Ориентировки с приметами без вести пропавшей были переданы всем патрулирующим нарядам полиции.

В результате полицейские установили, что пропавшая находилась у своих друзей в поселке Марково, расположенном в 20 километрах от хутора, где живет школьница.

Как стало известно, девочка отправилась в соседний поселок отмечать Новый год в компании друзей. В донском главке отметили, противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с семьей, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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