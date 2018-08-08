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Юношеская сборная ФК «Ростов» выступит в финале престижного турнира

Юношеская сборная ФК «Ростов» выступит в финале престижного турнира
Детско-юношеская сборная ФК «Ростов» успешно прошла в финал турнира «Кубок Колыванова». Команда «Ростов-2009» обошла соперников в десяти матчах отборочного этапа. Информацию об этом передает пресс-служба желто-синих.

Сообщается, что юные футболисты преодолели все отборочные соревнования без единого поражения. Они выиграли все десять матчей.
Финал состоится в следующем году зимой. В основном турнире игроки «Ростов-2009» сразятся с подопечными из лучших футбольных академий России. Известно, что участие примут команды «Милан», «Интер» и ряд английских клубов.

Футболисты «Ростов-2009» являются подопечными ФК «Ростов». В настоящее время их тренерами являются Сергей Едаков и Вадим Скляднев.

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