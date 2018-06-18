Второй матч на «Ростов Арене» закончился со счетом 1:0 в пользу Уругвая



20 июня на «Ростов Арене» в донской столице состоялся второй матч в рамках чемпионата мира по футболу-2018. На поле встретились команды Уругвая и Саудовской Аравии.



Победа Уругвая в игре означала, что эта сборная выходит в плей-офф мундиаля, а Саудовская Аравия потеряет все шансы на выход из группы. Первый гол уругвайцы забили уже в середине первого тайма. Автором единственного гола матча стал Луис Суарес. Было два опасных момента у ворот Уругвая, однако Хатан так и не сумел их реализовать. В итоге первый тайм закончился со счетом 1:0.



Во втором тайме, несмотря на все попытки Саудовской Аравии, счет не удалось даже сравнять. Уругвайы же не пытались увеличить разрыв и играли, кажется, вполсилы.



Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу Уругвая. Они обеспечили себе путевку в 1/8 финала.