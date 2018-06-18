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Второй матч на «Ростов Арене» закончился со счетом 1:0 в пользу Уругвая

Второй матч на «Ростов Арене» закончился со счетом 1:0 в пользу Уругвая
20 июня на «Ростов Арене» в донской столице состоялся второй матч в рамках чемпионата мира по футболу-2018. На поле встретились команды Уругвая и Саудовской Аравии.

Победа Уругвая в игре означала, что эта сборная выходит в плей-офф мундиаля, а Саудовская Аравия потеряет все шансы на выход из группы. Первый гол уругвайцы забили уже в середине первого тайма. Автором единственного гола матча стал Луис Суарес. Было два опасных момента у ворот Уругвая, однако Хатан так и не сумел их реализовать. В итоге первый тайм закончился со счетом 1:0.

Во втором тайме, несмотря на все попытки Саудовской Аравии, счет не удалось даже сравнять. Уругвайы же не пытались увеличить разрыв и играли, кажется, вполсилы.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу Уругвая. Они обеспечили себе путевку в 1/8 финала.

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