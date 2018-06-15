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Впервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортаж

Впервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортаж

В Ростове 17 июня прошёл первый матч Чемпионата мира по футболу. На «Ростов-Арене» встретились сборные Бразилии и Швейцарии.

Впервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортаж

Поддержать свои сборные приехали тысячи болельщиков, среди них был и президент Швейцарии Алан Берсе.

Впервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортаж

В результате матч закончился ничьей. Команды покинули поле со счётом 1:1.

Впервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортаж

Добавим, что для пятикратных чемпионов мира – сборной Бразилии это первая потеря очков в первой игре финальной стадии турнира за 40 лет. На ЧМ-1978 бразильцы сыграли вничью со Швецией (1:1).

Впервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортаж

Следующий матч пройдет на стадионе 20 июня в шесть часов вечера. Встретятся Уругвай и Саудовская Аравия.

Фотограф Анна Нэсси

Впервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортажВпервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортаж

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