Впервые за 40 лет – сборная Бразилии не выиграла стартовый матч на «Ростов-Арене»: фоторепортаж
В Ростове 17 июня прошёл первый матч Чемпионата мира по футболу. На «Ростов-Арене» встретились сборные Бразилии и Швейцарии.
Поддержать свои сборные приехали тысячи болельщиков, среди них был и президент Швейцарии Алан Берсе.
В результате матч закончился ничьей. Команды покинули поле со счётом 1:1.
Добавим, что для пятикратных чемпионов мира – сборной Бразилии это первая потеря очков в первой игре финальной стадии турнира за 40 лет. На ЧМ-1978 бразильцы сыграли вничью со Швецией (1:1).
Следующий матч пройдет на стадионе 20 июня в шесть часов вечера. Встретятся Уругвай и Саудовская Аравия.
Фотограф Анна Нэсси