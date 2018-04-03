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Стала известна стоимость билетов на первый матч на стадионе «Ростов Арена»

Стала известна стоимость билетов на первый матч на стадионе «Ростов Арена»
ФК «Ростов» огласил цены на билеты первого матча, который пройдет на стадионе «Ростов Арена». О правилах приобретения и ценах на билеты 5 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

В период с 9 по 14 апреля в кассах стадиона «Олимп-2» можно будет купить билеты на игру ФК «Ростов» и СКА Хабаровск. Футбольный поединок впервые состоится на поле нового ростовского стадиона 15 апреля в семь часов вечера.

Цены на билеты разные, начиная от 300 рублей в угловых секторах стадиона и до 1 200 в бизнес-классе. Стоимость VIP-мест колеблется от трех до шести тысяч рублей. Кроме этого, болельщики смогут обменять свои сезонные абонементы на билеты. Владельцу абонемента автоматически предоставляется место на «Ростов Арене».

Отмечается, что в одни руки будет продаваться не более четырех билетов.

Ранее в Интернете появилась фейковая информация о старте продаж билетов на матч. Мошенники оценили «проходки» от двух до десяти тысяч рублей.

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