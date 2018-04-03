Стала известна стоимость билетов на первый матч на стадионе «Ростов Арена»



ФК «Ростов» огласил цены на билеты первого матча, который пройдет на стадионе «Ростов Арена». О правилах приобретения и ценах на билеты 5 апреля сообщили в пресс-службе клуба.



В период с 9 по 14 апреля в кассах стадиона «Олимп-2» можно будет купить билеты на игру ФК «Ростов» и СКА Хабаровск. Футбольный поединок впервые состоится на поле нового ростовского стадиона 15 апреля в семь часов вечера.



Цены на билеты разные, начиная от 300 рублей в угловых секторах стадиона и до 1 200 в бизнес-классе. Стоимость VIP-мест колеблется от трех до шести тысяч рублей. Кроме этого, болельщики смогут обменять свои сезонные абонементы на билеты. Владельцу абонемента автоматически предоставляется место на «Ростов Арене».



Отмечается, что в одни руки будет продаваться не более четырех билетов.



Ранее в Интернете появилась фейковая информация о старте продаж билетов на матч. Мошенники оценили «проходки» от двух до десяти тысяч рублей.