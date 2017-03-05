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Сотни фанатов выстроились в очереди за билетами на матч «Ростов»- «Манчестер Юнайтед»

Сотни фанатов выстроились в очереди за билетами на матч «Ростов»- «Манчестер Юнайтед»

Сотни фанатов выстроились в очереди возле касс стадиона «Олимп» в Ростове, чтобы приобрести билеты на историческую встречу донского клуба с английским клубом «Манчестер Юнайтед».

Ростовчане и жители области часами простаивают в очередях, чтобы купить заветный квиток. Напомним, что 4-5 марта билеты могут приобрести только владельцы абонементов. Продажа для всех желающих начнётся 6 марта, в понедельник. Купить билеты можно будет как в кассах стадиона, так и онлайн.

Стоит отметить, что 4 марта продажа билетов онлайн была приостановлена в связи с окончанием первой квоты. Реализация была возобновлена в 14.00.

Самый дешёвый билет на матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» стоит 2 тыс. руб., самый дорогой – 16 тыс. руб.
Игра состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2». Начало в 21.00.

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