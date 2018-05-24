Силач из Ростовской области побил мировой рекорд



Донской богатырь Дмитрий Нагорный установил очередной рекорд. В Новочеркасске 26 мая он сдвинул ж/д состав весом 388 тонн.



Для того чтобы сдвинуть с места такой груз, Дмитрий использовал железную лестницу. Он установил ее на железнодорожные пути, а затем с помощью тросов, закрепленных на его плечах, он сдвинул состав с места, переставляя руки. Этим рекордом Нагорный побил свое же достижение 2016 года, когда он сдвинул железнодорожный состав весом 370 тонн на территории Исаевского машиностроительного завода в Красносулинском районе.



Увидеть очередной рекорд Нагорного на станции собрались около двух тысяч горожан и сотрудников железной дороги.