Авторизация

Регистрация
  • USD 57.15
  • EUR 60.65
  • Погода в г. +2
Новости

Спорт

0

«Ростов» завершил первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счётом 4:0

«Ростов» завершил первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счётом 4:0

Футбольный клуб «Ростов» завершил первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счётом 4:0. Ростовчане одержали блистательную победу над пражской «Спартой».

Три гола были забиты в первом тайме. Их авторами стали Миха Мевля, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Во втором тайме вышедший вместо Александра Бухарова Сердар Азмун отправил в ворота соперников четвертый мяч. В итоге – 4:0! Первый в этом году матч ростовчане завершили с разгромным счётом.

Напомним, матч проходил на стадионе «Олимп-2» в Ростове. Игра началась в 21:00.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!