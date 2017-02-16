«Ростов» завершил первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счётом 4:0





Футбольный клуб «Ростов» завершил первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счётом 4:0. Ростовчане одержали блистательную победу над пражской «Спартой».



Три гола были забиты в первом тайме. Их авторами стали Миха Мевля, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Во втором тайме вышедший вместо Александра Бухарова Сердар Азмун отправил в ворота соперников четвертый мяч. В итоге – 4:0! Первый в этом году матч ростовчане завершили с разгромным счётом.



Напомним, матч проходил на стадионе «Олимп-2» в Ростове. Игра началась в 21:00.