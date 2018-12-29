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«Ростов» арендовал у «Зенита» Новосельцева

«Ростов» арендовал у «Зенита» Новосельцева
«Желто-синие» до конца сезона арендовали Ивана Новосельцева. Футболист проведет в «Ростове» оставшиеся матчи 2018/2019.

Первую половину сезона Новосельцев провел на правах аренды в клубе «Анжи».

Стоит отметит, что ранее защитник уже выступал за донской клуб.

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