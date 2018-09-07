Россия обыграла Чехию на «Ростов-Арене»



Сборная команда России впервые сыграла на «Ростов-Арене». Товарищеский матч против Чехии сложился очень удачно. Всего несколько дней назад обе команды стартовали во второй группе Лиги наций УЕФА. Россияне на выезде обыграли команду Турции – 2:1, а Чехия с таким же счетом уступила на своем поле национальной сборной Украины. Ввиду этого россияне были фаворитами. Дополнительный интерес вызывал игрок ФК «Ростов» в составе сборной – Алексей Ионов.



С самого начало подопечные Станислава Черчесова стали играть первым номером. Уже на 9-й минуте Ионов откликнулся на дальний заброс Юрия Газинского, вышел один на один с вратарем и открыл счет – 1:0. Россияне продолжили давить и вскоре забили второго гол. Он получился похожим – опять дальний заброс (теперь ассист на свой счет записал вратарь Андрей Лунев), выход один на один и точный удар – 2:0, Антон Заболотный. Через несколько минут тот же Заболотный заработал пенальти на Яне Боржиле. Удар с 11-метровой отметки умело реализовал Ионов – 3:0, дубль ростовчанина.



Во втором тайме команда Чехии стала играть более активно. Сначала Якуб Янкто угодил в перекладину, потом Александр Ерохин упустил верный момент после быстрой контратаки, а за 16 минут до конца основного времени матча команда гостей забила гол престижа. После ошибки вратаря мяч в сетку затолкал Томаш Соучек. Это подстегнуло россиян забить еще. На 78-й минуте после подачи углового Константином Раушем головой забил Александр Ерохин (экс-ростовчанин) – 4:1. Через несколько минут отличился еще один бывший игрок ФК «Ростов». Дмитрий Полоз в упор заколотил мяч в сетку ворот после прострела в штрафную – 5:1. Итог – уверенная победа сборной России. Алексей Ионов отметился двумя гола и провел на поле 62 минуты.



Теперь главная команда страны соберется в октябре, чтобы 11 и 14 числа сыграть в Лиге наций УЕФА против команд Швеции и Турции.