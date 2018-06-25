Последняя игра исландцев на «Ростов Арене»: фоторепортаж





В Ростове 26 июня прошёл заключительный матч группового этапа ЧМ-2018. На «Ростов Арене» встретились сборные Исландии и Хорватии. Несмотря на мощную поддержку соотечественников, исландцам не удалось одержать победу. Этот матч для «викингов» стал последним. Они покинули чемпионат мира по футболу-2018.







Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет был открыт только во втором тайме. На восьмой минуте хорватский полузащитник Милан Бадель забил первый гол. Исландцы активизировались и на 76-й минуте забили ответный гол.







Ворота соперников поразил Гилфи Сигурдссон. Но, несмотря на все попытки, отправить ещё один мяч в ворота хорватов не удалось. На 90-й минуте Иван Перишич забил второй гол исландцам.



Самые яркие момент последнего матча «викингов» - в фоторепортаже Rostov.ru.



Фото Анны Нэсси

