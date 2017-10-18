Назначен новый генеральный директор ФК «Ростов»



В футбольном клубе «Ростов» произошли кадровые изменения. Свой пост покинул генеральный директор Павел Лощилов. На его должность назначен финансовый директор клуба 43-летний Константин Волосов.



Новый глава клуба родился в Астрахани. Закончил Волгоградский государственный университет. С 1996 по 2013 годы работал в коммерческих банках (Альфа-Банк, Банк Петрокоммерц, МДМ Банк, Банк Открытие). В финансовых учреждения прошёл путь от экономиста до руководителя регионального центра по ЮФО.



В 2014-2016 годах занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В ФК «Ростов» Константин Власов работал финансовым директором с 2017 года.