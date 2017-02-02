Началась продажа билетов на матч между ФК «Ростов» и «Спартой»





В Ростове началась продажа билетов на матч 1/16 Лиги Европы между ФК «Ростов» и «Спартой».



Продажа будет проходить в три этапа. C 2 по 5 февраля включительно билеты смогут приобрести только владельцы абонементов в кассах Национального билетного оператора «Кассир.ру». С 6 по 10 февраля билеты будут доступны ещё и на сайте kassir.ru. А с 10 февраля начнется продажа общей квоты в кассах стадиона «Олимп-2».



Цены на билеты варьируются от 1,7 тыс. руб. до 10 тыс. руб. На сайтах объявлений, на удивление, пока ажиотажа не наблюдается. Стоимость не сильно отличается от официальной. За самый дешёвый билет просят 2 тыс. руб.



В клубе предупреждают, что билеты на бланках, а также электронные билеты на матчи Лиги Европы могут быть поддельными, либо проданными несколько раз.

- Убедительно просим вас покупать билеты только в кассах «Кассир.ру», на сайте билетного оператора и в кассах нашего стадиона. Футбольный клуб «Ростов» не несет ответственности за билеты, купленные не у официальных представителей, - отметили в клубе.



В случае выявления у болельщиков поддельных билетов, вход на стадион будет им запрещен, а причастные к производству

контрафактных билетов будут привлекаться к ответственности.