Исторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортаж
Игроки ФК «Ростов» подарили настоящий праздник своим фанатам. Противостояние донского клуба с «красными дьяволами» было увлекательным и захватывающим. Динамичная игра, высокая скоростная активность, опасные моменты и накал страстей – за матчем интересно было наблюдать не только с трибун стадиона, но и с экранов телевизоров.
Без преувеличения можно сказать, что 9 марта за «Ростов» болела вся страна. И команда не подвела: сыграть вничью с таким титулованным соперником – это практически победа.