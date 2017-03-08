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Исторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортаж

Исторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортаж

Игроки ФК «Ростов» подарили настоящий праздник своим фанатам. Противостояние донского клуба с «красными дьяволами» было увлекательным и захватывающим. Динамичная игра, высокая скоростная активность, опасные моменты и накал страстей – за матчем интересно было наблюдать не только с трибун стадиона, но и с экранов телевизоров.

Без преувеличения можно сказать, что 9 марта за «Ростов» болела вся страна. И команда не подвела: сыграть вничью с таким титулованным соперником – это практически победа.

Исторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - 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«Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - 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«Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортажИсторический матч ФК «Ростов» - «Манчестер Юнайтед»: фоторепортаж

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