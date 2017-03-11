Игроки ФК «Ростов» сыграют в составе сборной России





Четверо игроков ФК «Ростов» сыграют в составе сборной России. Нападающие Александр Бухаров, Дмитрий Полоз, полузащитник Александр Ерохин и защитник Федор Кудряшов включены в состав сборной на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.



Оба матча пройдут в Краснодарском крае. Игра с Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре, а с Бельгией- 28 марта в Сочи.

- Список игроков определил тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым, - сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».



Подготовка к матчам начнется 20 марта в Краснодаре.