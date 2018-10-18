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ХК «Ростов» в гостях выиграл у «Юниора»

ХК «Ростов» в гостях выиграл у «Юниора»
ХК «Ростов» в гостях выиграл у «Юниора». Встреча состоялась 20 октября в Кургане.

Уже на третьей минуте хозяева забросили первую шайбу в матче. Тем не менее в конце первого периода ростовчане смогли сравнять счет. На 19-й минуте поразил ворота «Юниора» нападающий Андрей Мартынов.

Во второй 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбам. Соперники по два раза забили друг другу.

В третьем периоде «Кондоры» сломили сопротивление «Юниора», забросив две шайбы в конце матча. Голы на свой счет записали форварды Александр Коробов и Андрей Мартынов. В итоге ростовчане победили - 5:3.

В первенстве ВХЛ ХК «Ростов» располагается на второй строчке с 22 очками. На первом месте - «Мордовия». В активе хоккеистов из Саранска - 26 очков.

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