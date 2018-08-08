ХК «Ростов» переиграл «Россошь» на выезде



Донские хоккеисты продолжают подготовку к очередному сезону. ХК «Россошь» базируется в Воронежской области, в одноименном городе и является аффилированным клубом воронежского «Бурана». Ввиду территориальной близости именно эта команда является частым партнером ростовчан по предсезонным матчам. Так будет и этим летом.



Игра прошла в равной борьбе с небольшим преимуществом команды гостей. Первый период содержал в себе минимум опасных действий – и те, и другие прежде всего старались наладить свою игру в обороне. Второй отрезок матча подарил зрителям более содержательный хоккей, причиной чему отчасти стало большое количество штрафных минут. Удалялись чаще ростовчане, но в меньшинстве они действовали в обороне почти безукоризненно, временами даже угрожая контрвыпадами.



Третья двадцатиминутка прошла с более ощутимым игровым и территориальным преимуществом команды гостей. ХК «Ростов» создал массу голевых моментов, однако голкипер «Россоши» Максим Штыков действовал крайне эффективно. В конце основного времени хозяева и вовсе могли вырвать победу, но тут уже пришел черед Егора Оселедца продемонстрировать свое мастерство. В итоге за 60 минут игрового времени ни те, ни другие так и не смогли открыть счет.



Серия послематчевых штрафных бросков выявила победителя – ХК «Ростов». Решающий буллит на счету новичка клуба Павла Медведева. Вторая игра состоится уже 15 августа, а потом ростовчане отравятся в Рязань, где сыграют с одноименным клубом, выступающим в ВХЛ. 28 и 29 августа предстоит на своем льду принять ту же «Россошь». В начале сентября подопечные Григория Пантелеева выступят на Кубке губернатора Саратовской области, а уже 14-15 сентября начинается Первенство ВХЛ.