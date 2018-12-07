ХК «Ростов» переиграл на выезде «Алтай»



Ростовские хоккеисты продолжают лидировать Первенстве ВХЛ. На этот раз они одержали ещё одну победу. Соперником был барнаульский «Алтай», которые занимает только 5-6 место в таблице.



Несмотря на неблагоприятный расклад сил, именно команда хозяев счет открыла. После дальнего броска вратарь ростовчан Максим Кукурудза шайбу отбил, а первый на добивании был Роман Решетников, 1:0. Ближе к середине периода гости пришли в себя после утомительного перелета и инициативу перехватили. Сравнять счет удалось в середине первой двадцатиминутки. Причем это случилось при игре в меньшинстве. Быструю контратаку точным броском завершил Павел Щербаков – 1:1. Перед перерывом ХК «Ростов» вышел вперед. Успех принес щелчок под перекладину почти в упор от Егора Кулакова – 1:2.



Во втором периоде какое-то время игра была медленной и вязкой, но после 30-й минуты ситуация резко поменялась. Сначала команда гостей забила свой третий гол – Иван Меркулов, 1:3. Всего через несколько секунд барнаульцы ответили точным броском Владислава Янцена, 2:3. Далее красно-белые забили дважды, почти решив судьбу матча. Сначала Павел Щербаков оформил дубль, а потом после броска Евгения Шевчука и сейва вратаря хозяев шайбу в сетку ворот добил Андрей Мартынов, 2:5.



В третьем периоде подопечные Григория Пантелеева немного сбавили обороты и больше внимания уделяли обороне и экономии сил. В такой ситуации «Алтай» создал несколько моментов, но реализовал только один. В середине периода Дмитрий Ковязин удачно ворвался в игру после отбытия удаления: получил шайбу, приблизился к воротам соперника и точно бросил мимо вратаря – 3:5. Этого, однако, хозяевам не хватило, ХК «Ростов» одержал еще одну победу.



В параллельных играх «Юниор» (Курган) в овертайме обыграл ХК «Челны» (Набережные Челны) 4:3, а «Кристалл» (Саратов) в овертайме сломил сопротивление ХК «Чебоксары» - 2:1.



Второй матч между «Алтаем» и ХК «Ростов» пройдет 9 декабря.