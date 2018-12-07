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ХК «Ростов» переиграл на выезде «Алтай»

ХК «Ростов» переиграл на выезде «Алтай»
Ростовские хоккеисты продолжают лидировать Первенстве ВХЛ. На этот раз они одержали ещё одну победу. Соперником был барнаульский «Алтай», которые занимает только 5-6 место в таблице.

Несмотря на неблагоприятный расклад сил, именно команда хозяев счет открыла. После дальнего броска вратарь ростовчан Максим Кукурудза шайбу отбил, а первый на добивании был Роман Решетников, 1:0. Ближе к середине периода гости пришли в себя после утомительного перелета и инициативу перехватили. Сравнять счет удалось в середине первой двадцатиминутки. Причем это случилось при игре в меньшинстве. Быструю контратаку точным броском завершил Павел Щербаков – 1:1. Перед перерывом ХК «Ростов» вышел вперед. Успех принес щелчок под перекладину почти в упор от Егора Кулакова – 1:2.

Во втором периоде какое-то время игра была медленной и вязкой, но после 30-й минуты ситуация резко поменялась. Сначала команда гостей забила свой третий гол – Иван Меркулов, 1:3. Всего через несколько секунд барнаульцы ответили точным броском Владислава Янцена, 2:3. Далее красно-белые забили дважды, почти решив судьбу матча. Сначала Павел Щербаков оформил дубль, а потом после броска Евгения Шевчука и сейва вратаря хозяев шайбу в сетку ворот добил Андрей Мартынов, 2:5.

В третьем периоде подопечные Григория Пантелеева немного сбавили обороты и больше внимания уделяли обороне и экономии сил. В такой ситуации «Алтай» создал несколько моментов, но реализовал только один. В середине периода Дмитрий Ковязин удачно ворвался в игру после отбытия удаления: получил шайбу, приблизился к воротам соперника и точно бросил мимо вратаря – 3:5. Этого, однако, хозяевам не хватило, ХК «Ростов» одержал еще одну победу.

В параллельных играх «Юниор» (Курган) в овертайме обыграл ХК «Челны» (Набережные Челны) 4:3, а «Кристалл» (Саратов) в овертайме сломил сопротивление ХК «Чебоксары» - 2:1.

Второй матч между «Алтаем» и ХК «Ростов» пройдет 9 декабря.

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