ХК «Ростов» обыграл «Алтай» на выезде и вышел вперед в четвертьфинальной серии



Ситуация в этой паре постепенно принимает ожидаемый вид. В первой игре ХК «Ростов» неожиданно проиграл. На следующий день чемпион взял реванш, и вот теперь вышел вперед, одолев соперника на выезде. «Кондоры» забили по одному голу в каждом периоде.



Барнаульцы в первом периоде играли ничуть не хуже действующего чемпиона. Можно сказать, что ростовчанам повезло. На 8-й минуте матча они забили курьезный гол. После дальнего несильного броска игровой снаряд задел кого-то из игроков хозяев и пересек линию ворот Александра Власова – 0:1. Гол записали на Алексея Алтухова.



Во втором отрезке игры хоккеисты «Алтая» отчаянно старались ситуацию исправить, а ХК «Ростов» ждал своего шанса увеличить отрыв. За четыре минуты до второго перерыва это случилось – «красно-белые» провели образцовую контратаку. Андрей Мартынов перехватил шайбу и длинным пасом бросил в прорыв Алексея Прохорова, который вышел 1 в 0 и направил каучуковый диск прямо между щитков голкипера хозяев – 0:2.



Третья часть игры уже проходила под диктовку южан. Подшефные Григория Пантелеева контролировали игру, а в середине периода развеяли последние сомнения, забив третий гол. Успехом увенчалась еще одна быстрая контратака. На этот раз гол на счету защитника Евгения Шевчука – 0:3. На последних минутах борьбы уже не было. Итог – уверенная победа ростовчан.



Теперь счет в четвертьфинальной серии Первенства ВХЛ становится 2:1 в пользу ХК «Ростов». Уже в следующем матче (15 марта) «красно-белые» могут оформить путевку в полуфинал, где нужно будет сразиться с победителем противостояния «Чебоксары» - «Челны». Если же выиграет «Алтай», то пятая игра серии пройдет в Ростове-на-Дону.