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ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж

ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж

ХК «Ростов» проиграл в домашнем матче барнаульскому «Алтаю» со счетом 2:4. Несмотря на это, ростовчане все еще занимают первую строчку турнирной таблицы с результатом в 103 очка.

Фото: Алексей Бойко

ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж
ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж
ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж
ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж
ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж
ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж
ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж

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