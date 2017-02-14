ХК «Ростов» - Алтай: фоторепортаж
ХК «Ростов» проиграл в домашнем матче барнаульскому «Алтаю» со счетом 2:4. Несмотря на это, ростовчане все еще занимают первую строчку турнирной таблицы с результатом в 103 очка.
Фото: Алексей Бойко
ХК «Ростов» проиграл в домашнем матче барнаульскому «Алтаю» со счетом 2:4. Несмотря на это, ростовчане все еще занимают первую строчку турнирной таблицы с результатом в 103 очка.
Фото: Алексей Бойко
В Чертково «Дружбу народов» разделят забором: в посёлке планируют построить дорожное ограждение на границе с Украиной
На Дону с помощью автоматических средств фиксации нарушений ПДД вынесено постановлений более чем на 937 млн руб.
Солдатские каски, снаряды и шашки находят на дне Темерника во время очистки реки
В Ростове на месте «гиперларька Бояркина» появится новое двухэтажное здание в историческом стиле
На берегу реки Миус поисковики нашли четырёх гвардейцев и одного офицера