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ФК «Ростов» приобрел словенского полузащитника

ФК «Ростов» приобрел словенского полузащитника

В «Ростов» перешел Жак Майер, игрок сборной Словении. Атакующий полузащитник до этого играл за словенские «Алюминий» и «Домжале». В сезоне прошедшем сезоне он провел 34 матча (Кубок Словении, Чемпионат Словении и Лига Европы), в которых забил 7 голов. Также в его послужном списке 5 матчей за молодежную сборную страны и несколько вызовов в основную.

Стоимость трансфера – 250 тысяч евро (по данным transfermarkt.de).

Напомним, Майер станет уже вторым словенцем в команде из донской столицы. С середины прошедшего сезоне за желто-синих играет защитник Миха Мевля.

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