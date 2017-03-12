Болельщики ФК «Ростов» смогут купить билеты на ответный матч с «МЮ» за 43 фунта фунта стерлингов





Англичане продают билеты на ответный матч «Манчестер Юнайтед»- «Ростов» за 43 фунта стерлингов. Это эквивалентно примерно 3100 рублям. Болельщики донской команды смогут купить место в сектор STH 229 южной трибуны стадиона в Стретфорде.



Чтобы купить квитки, нужно до 15 марта включительно заполнить форму на официальном сайте ФК «Ростов». Затем нужно будет отправить письмо на адрес клуба, перечислить в нем баннеры, флаги и другие предметы поддержки команды, которые вы планируете взять на матч. К письму следует прикрепить копию страницы загранпаспорта РФ с открытой британской визой.

- Отправившие необходимую информацию и получившие e-mail с подтверждением брони, смогут приобрести билеты на гостевой сектор в Манчестере 16 марта, - рассказали в пресс-службе ФК «Ростов». - Подробная информация о порядке выкупа билетов будет опубликована 15 марта после 18-00.



Напомним, ответный матч за выход в четвертьфинал Лиги Европы между ФК «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 16 марта в городе в городе Стретфорд (Большой Манчестер). Игра начнется в 20:05 (в 23:05 по московскому времени).