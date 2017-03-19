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Жительница Ростовской области Ярослава Дягтерева спела на юбилее проекта «Голос»

Жительница Ростовской области Ярослава Дягтерева спела на юбилее проекта «Голос»

8-летняя жительница Ростовской области Ярослава Дягтерева спела в Кремлевском дворце. Девочка выступила на 5-летии проекта «Голос» 20 марта. В концерте также участвовал уроженец Ростова Баста.

Кроме наших земляков, на сцене выступили Иеромонах Фотий, Дима Билан, Григорий Лепс и другие участники и члены жюри «Голоса».

Ярослава Дягтерева родилась в городе Гуково Ростовской области. Девочка заняла второе место в телепроекте «Голос Дети-3». Песня «Кукушка» в ее исполнении набрала 28 миллионов просмотров в сети.  А осенью 2016 года Ярослава приняла участие в праздничном концерте ко дню города Ростова-на-Дону.

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