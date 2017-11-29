Жительница Ростова требует перенести фан-зону для болельщиков ЧМ-2018 с Театральной площади на Левый берег Дона



Жительница Ростова требует перенести фан-зону, которую разместят во время ЧМ-2018 на Театральной площади, в другое место.



Девушка предлагает организовать централизованное место для болельщиков на левом берегу Дона. В поддержку этой идеи ростовчанка Марина Борисова собирает подписи, разместив соответствующую петицию на сайте Change.org. По её мнению, закрывать главную площадь Ростова на месяц нецелесообразно. Перекрытие проезда по Театральной площади неизбежно приведёт к транспортному коллапсу. В качестве примера она привела 10 ноября, когда площадь была перекрыта только на несколько часов во время парада, посвящённого Дню полиции. Тогда городские дороги буквально парализовало. «Хронический транспортный коллапс в городе становится невыносимым всякий раз, когда перекрывают для движения Театралку. Власти же предложили на 30 дней отрезать Нахичевань и Александровку от города. Неужели больше нет места для удобного расположения фан-зоны ЧМ? Для чего обустраивают Левый берег Дона, вкладывая огромные деньги?» - недоумевает автор инициативы.



Марина Борисова уверена, что Левый берег идеально подойдёт для размещения фан-зоны, рядом находится стадион, болельщикам там будет комфортно, а городу позволит избежать пробок.



Напомним, во время мундиаля в Ростове на месяц перекроют Театральную площадь. Здесь расположится фан-зона для футбольных болельщиков. Для общественного и личного транспорта разработаны альтернативные схемы движения.



Кроме того, во время игр чемпионата на «Ростов Арене», дополнительно будут закрывать движение по нескольким центральным улицам города.