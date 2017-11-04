Жители Ростовской области, требующие отменить плату за проезд по трассе М-4 «Дон», собираются перекрыть дорогу



Жители Ростовской области, требующие отменить плату за проезд по трассе М-4 «Дон», собираются перекрыть дорогу. На крайние меры протестующие пойдут, если проезд по участку автомагистрали останется платным. Очередную петицию с требованием прекратить брать с водителей деньги за проезд разместил ростовчанин Александр Беглов на сайте Change.org.



Автор обращения отмечает, что по платному участку люди едут всего 8 км, за которые нужно платить 100 рублей. В то же время альтернативная дорога удлиняет путь до Ростова в несколько раз.



«За что мы должны платить? Представители «Автодора» предлагают пользоваться дорогой через город Азов, а это 75 км. Прямая дорога, по которой люди передвигались на работу, учебу, в два раза меньше - всего 34 км. По платному участку люди передвигаются 8 км, за это нужно платить 100 рублей: 50 - за въезд и 50 - за выезд. Эти деньги для жителей сел в месяц превращаются в непосильную ношу. Просим Вас повлиять на «Автодор» и освободить жителей Ростовской области от платы за дорогу!» - выражает мнение сельчан активист.



Кстати, это уже вторая петиция, направленная на имя президента. Ранее обращение опубликовал Аслан Керимов. Дончанин заявляет, что платить по 500 рублей за проезд по трассе жителям сел не по карману.



Отметим, что с 1 октября отрезок автомагистрали М-4 «Дон» с 1091-го по 1119-й км на территории Азовского района, от Батайска до границы с Краснодарским краем, является платным. Чтобы проехать по участку, водителям нужно платить 1,5 рубля за километр.