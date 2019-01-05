Жители Ростовской области смогут увидеть полное затмение Луны



Жители Ростовской области смогут увидеть полное затмение Луны. Астрономическое явление начнется 21 января в 6:34.



Лунный диск окажется полностью закрыт тенью Земли в 8:12. В этот момент любители астрономии смогут наблюдать потрясающее зрелище – спутник приобретет красноватый оттенок. Однако увидеть «кровавую» Луну можно только в случае, если погода в этот день будет ясной.



Ранее жители Донского края могли заметить на небе метеорный поток Квадрантиды. Звездопад завершится только 12 января, однако наибольшей активности он достиг в ночь на 4 января.