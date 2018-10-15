Жители Ростова несут цветы к импровизированному мемориалу в память о погибших в Керчи



В Ростове к импровизированному мемориалу местные жители несут цветы в память о погибших в техникуме Керчи.



18 октября в донской столице у памятника «Мать и дитя» на пересечении Большой Садовой и проспекта Театрального установили баннер с надписью: «Керчь, Ростов-на-Дону с вами! Соболезнуем родным и близким!». Цветы и свечи к мемориалу ростовчане несли с самого утра. Уже к обеду подножье памятника было усыпано красными гвоздиками.



Фото: vk.com/rfvgik

В некоторых учебных заведениях Ростова занятия 18 октября начались с минуты молчания.



Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи 18-летний студент расстрелял учащихся и преподавателей. По последним данным, погибли 20 человек, более 40 были госпитализированы. Большинство из них — подростки.



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