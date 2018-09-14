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Житель Ростовской области похитил дорожные знаки, чтобы сделать изгородь

Житель Ростовской области похитил дорожные знаки, чтобы сделать изгородь
Фото: Autowin.ru
В Ростовской области нашли похитителя дорожных знаков. Житель Мартыновского района был задержан 15 сентября.

О пропаже семи дорожных знаков на трассе в районе слободы Большая Мартыновка заявил директор одной из служб по обслуживанию дорог. Общая сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.
- В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мартыновскому району установили и задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Задержанный рассказал, что похищал дорожные стойки ночью. Из украденных конструкций он соорудил виноградник и изгородь для домашнего хозяйства, при этом не отклеил светоотражающие наклейки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина помещен под подписку о невыезде.

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