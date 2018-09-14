Житель Ростовской области похитил дорожные знаки, чтобы сделать изгородь



Фото: Autowin.ru

В Ростовской области нашли похитителя дорожных знаков. Житель Мартыновского района был задержан 15 сентября.



О пропаже семи дорожных знаков на трассе в районе слободы Большая Мартыновка заявил директор одной из служб по обслуживанию дорог. Общая сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.

- В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мартыновскому району установили и задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Задержанный рассказал, что похищал дорожные стойки ночью. Из украденных конструкций он соорудил виноградник и изгородь для домашнего хозяйства, при этом не отклеил светоотражающие наклейки.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина помещен под подписку о невыезде.