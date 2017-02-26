Задержали подозреваемого в убийстве жительницы Азова





В Азове задержан подозреваемый в убийстве местной жительницы. Им оказался её 55-летний знакомый. Как выяснилось, женщина пришла к нему в квартиру. Но между ними возникла ссора, и хозяин задушил свою гостью. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый спрятал тело в осушенном пожарном резервуаре для воды на переулке Литейном.



Как сообщали в Следственном управлении по Ростовской области, задержанный дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Убийство».

- Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в Следственном управлении Ростовской области.



Напомним, мертвую задушенную женщину нашли 24 февраля около четырех часов дня в пустом резервуаре для воды местные жители. Тело было обмотано скотчем, проводами и тканью. Погибшей оказалась 52-летняя жительница села Александровка Азовского района.