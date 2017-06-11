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Выпускники Ростовской области написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

Выпускники Ростовской области написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

13 июня донские выпускники написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии. Экзамены сдавали порядка пяти тысяч школьников в 40 пунктах проведения экзамена.

Экзаменационная работа по биологии состояла из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводилось 3,5 часа. Минимальный балл по этому предмету составляет 36. Биологию сдавали более трех тысяч человек.

В письменном экзамене по английскому языку приняли участие 1 619 человек, по немецкому - 46, по французскому – 25, по испанскому – 1.

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На написание экзаменационной работы отводилось три часа. Установленный минимальный порог составляет 22 балла. Устный экзамен по иностранным языкам донским выпускникам предстоит сдавать 15 и 16 июня.

Результаты экзамена по биологии станут известны не позднее 27 июня, по иностранным языкам - 30 июня.

В Ростове ЕГЭ по иностранным языкам сдавали 679 выпускников в шести пунктах, биологию - 923 выпускника в пяти пунктах.

Напомним, результаты первых ЕГЭ станут известны уже 14 июня.

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