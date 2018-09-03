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Вылетевший из Ростова в Москву самолёт экстренно вернули в аэропорт

Вылетевший из Ростова в Москву самолёт экстренно вернули в аэропорт
Фото: Ru.best-wallpaper.net

Рейс Ростов - Москва, вылетевший из Платова, экстренно вернулся в аэропорт. ЧП произошло вечером 4 сентября.

В полёте один из пассажиров почувствовал себя плохо. У мужчины резко поднялось давление, поэтому капитан воздушного судна принял решение развернуть самолёт и вернуться в аэропорт.

К моменту приземления возле трапа уже дежурила скорая помощь. Медики госпитализировали пассажира.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Платов, вскоре пассажиры смогли улететь в Москву.

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