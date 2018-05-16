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Восьмиполосной дорогой предложила соединить ростовчанка Западный и центр

Восьмиполосной дорогой предложила соединить ростовчанка Западный и центр
Жительница донской столицы предложила способ борьбы с пробками на Западном. Соответствующую петицию Людмила Дороган опубликовала на городском портале.

По ее мнению, ситуация на дорогах с каждым годом становится все хуже. В связи с тем, что на Западном людям приходится простаивать по два часа по дороге на работу и обратно в пробках, многие просто не выдерживают таких нагрузок. Все чаще люди стали жаловаться на плохое самочувствие, многие теряли сознание.

- Предлагаем построить дополнительную восьмиполосную дорогу из ЗЖМ в Центр, - предложила Людмила.

Чтобы петицию рассмотрели городские власти, ей необходимо набрать не менее 500 положительных голосов.

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