Военные истребители провели дозаправку в небе над Ростовской областью



Многофункциональные истребители-бомбардировщики провели дозаправку в воздухе. Сложная операция отрабатывалась в небе над Ростовской областью в рамках лётных учений.



Военные отрабатывали действия при внезапном авианалёте. Одна из авиачастей ЮВО выступила в роли условного противника, задачей которого был «авиаудар» по донским аэродромам. Экипажи Су-34 успели оперативно покинуть место базирования и провести «воздушный бой» с истребителями условного противника.



В воздухе экипажи Су-34 и Су-30СМ выполнили дозаправку самолётов в воздухе с авиатанкера Ил-78.



Заключительным этапом учений стало перебазирование авиации на аэродромы условного противника.



Военные подразделения также отработали нормативы по подвозу горюче-смазочных материалов и доставку боеприпасов.



В лётном учении принимали участие около тысячи военнослужащих лётного и инженерно-технического составов. Также были задействованы более 300 единиц военной и авиационной техники, среди них - порядка 50 самолётов оперативно-тактической авиации.