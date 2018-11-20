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Военные истребители провели дозаправку в небе над Ростовской областью

Военные истребители провели дозаправку в небе над Ростовской областью
Многофункциональные истребители-бомбардировщики провели дозаправку в воздухе. Сложная операция отрабатывалась в небе над Ростовской областью в рамках лётных учений.

Военные отрабатывали действия при внезапном авианалёте. Одна из авиачастей ЮВО выступила в роли условного противника, задачей которого был «авиаудар» по донским аэродромам. Экипажи Су-34 успели оперативно покинуть место базирования и провести «воздушный бой» с истребителями условного противника.

В воздухе экипажи Су-34 и Су-30СМ выполнили дозаправку самолётов в воздухе с авиатанкера Ил-78.

Заключительным этапом учений стало перебазирование авиации на аэродромы условного противника.

Военные подразделения также отработали нормативы по подвозу горюче-смазочных материалов и доставку боеприпасов.

В лётном учении принимали участие около тысячи военнослужащих лётного и инженерно-технического составов. Также были задействованы более 300 единиц военной и авиационной техники, среди них - порядка 50 самолётов оперативно-тактической авиации.

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