В Таганроге подросток после ссоры с родителями ушёл из дома





В Таганроге 14-летний подросток после ссоры с родителями ушёл из дома и не вернулся.



Инцидент произошёл 8 марта. Обиженный ребёнок ушёл на улицу, после чего перестал выходить на связь с близкими. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда уже не на шутку взволнованные родители обратились в полицию.

- Полицейские распространили ориентировки с приметами пропавшего, опросили всех, кто общался с ним накануне исчезновения. В результате сотрудники по делам несовершеннолетних обнаружили мальчика на территории города Таганрога, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Установлено, что никаких преступлений в отношении ребенка не совершалось. Как стало известно, мальчика нашли гуляющим в районе стадиона «Торпедо».



Сейчас подросток уже находится дома. С ним и его родителями полицейские провели беседу, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.