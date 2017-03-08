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В Таганроге подросток после ссоры с родителями ушёл из дома

В Таганроге подросток после ссоры с родителями ушёл из дома

В Таганроге 14-летний подросток после ссоры с родителями ушёл из дома и не вернулся.

Инцидент произошёл 8 марта. Обиженный ребёнок ушёл на улицу, после чего перестал выходить на связь с близкими. Сначала родители пытались найти его самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда уже не на шутку взволнованные родители обратились в полицию.
- Полицейские распространили ориентировки с приметами пропавшего, опросили всех, кто общался с ним накануне исчезновения. В результате сотрудники по делам несовершеннолетних обнаружили мальчика на территории города Таганрога, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Установлено, что никаких преступлений в отношении ребенка не совершалось. Как стало известно, мальчика нашли гуляющим в районе стадиона «Торпедо».

Сейчас подросток уже находится дома. С ним и его родителями полицейские провели беседу, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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