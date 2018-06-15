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В спорт-баре Ростова Анита Цой спела с президентом Швейцарии Аленом Берсе

В спорт-баре Ростова Анита Цой спела с президентом Швейцарии Аленом Берсе
Президент Швейцарии Аленом Берсе пел в спорт-баре Ростова вместе с Анитой Цой. Певица случайно встретила главу иностранного государства в одном из заведений донской столицы. О вечере российская звезда рассказала в своем «Инстаграме». По ее словам, вместе с Аленом Берсе они пели русские песни.

«Каких только чудес не бывает на свете! Вчера, в спорт-баре г. Ростов-на-Дону познакомилась с президентом Швейцарии Аланом Берсе . Он прилетел поддержать свою команду, что не могло не вызвать уважения. А ещё, господин президент оказался отличным пианистом и ценителем джаза, что он и продемонстрировал перед глазами изумленных посетителей спорт-бара, сев за рояль и сыграв импровизацию с моим другом, известным мировым музыкантом, виртуозом джаза Игорем Бутманом», - рассказала о своих эмоциях певица.

Как отметила Анита, на следующее утро президент Швейцарии подписался на ее аккаунт. Она поблагодарила Алена Берсе и пожелала победы его национальной команде и процветания стране.

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